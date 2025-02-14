Житель Нижнекамска пять раз выстрелил в отца из-за отказа дать ключи от авто
В Нижнекамске, Республика Татарстан сын пять раз выстрелил в отца из пистолета. Причиной зверства наследника стал отказ родителя отдавать ключи от машины. Об этом сообщили в телеграм-канале «Нижнекамск. Сейчас».
Известно, что накануне ЧП у стрелка была свадьба. На следующий день после торжества новоиспечённый муж наведался к своему отцу и попросил дать ему ключи от автомобиля. После отказа родственники поссорились, и сын ушёл домой. Но злоба на родителя не утихала, поэтому нижнекамец взял пневматический пистолет, вернулся к отцу и пять раз выстрелил в него — правда, из всех выстрелов только два оказались точными.
Ущерб здоровью пострадавшего оценили как средней тяжести. В суде отец и сын помирились, в связи с чем дело было прекращено.
Ранее сообщалось, что житель Коми расстрелял своего 20-летнего сына после отказа помогать по хозяйству. Выстрел из ружья оказался роковым, поэтому после смерти наследника отец решил сам уйти из жизни.
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