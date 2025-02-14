Житель Нижнекамска пять раз выстрелил в отца из-за отказа дать ключи от авто

В Нижнекамске, Республика Татарстан сын пять раз выстрелил в отца из пистолета. Причиной зверства наследника стал отказ родителя отдавать ключи от машины. Об этом сообщили в телеграм-канале «Нижнекамск. Сейчас».

Известно, что накануне ЧП у стрелка была свадьба. На следующий день после торжества новоиспечённый муж наведался к своему отцу и попросил дать ему ключи от автомобиля. После отказа родственники поссорились, и сын ушёл домой. Но злоба на родителя не утихала, поэтому нижнекамец взял пневматический пистолет, вернулся к отцу и пять раз выстрелил в него — правда, из всех выстрелов только два оказались точными.

Ущерб здоровью пострадавшего оценили как средней тяжести. В суде отец и сын помирились, в связи с чем дело было прекращено.