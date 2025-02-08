Мать-закладчицу и её 12-летнее подмастерье поймали в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде мать заставляла 12-летнего сына делать закладки с метадоном
В Нижнем Новгороде семейный бизнес женщины и её 12-летнего сына заключался в парной расфасовке закладок с метадоном по самым укромным уголкам Автозаводского района. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
42-летняя безработная женщина и её 12-летний сын были задержаны прямо во время «смены». При обыске в пальто у неё были найдены четыре свёртка с метадоном, восемь — в машине, а ещё четыре были найдены у её юного подмастерья. Нижегородка была арестована по обвинению в сбыте наркотиков и вовлечении ребёнка в совершение преступления.
Поймали их, кстати, в самом начале смены. Женщина к тому моменту успела сделать только две закладки.
Ранее в Арзамасе девятиклассник попытался пронести напичканные метадоном и мефедроном конфеты своему другу в СИЗО. Родители арестанта перевели деньги на покупку конфет, но в голову к школьнику пришла идея в дополнение к сладостям.
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