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Регион
12 февраля, 13:45

В Коми отец застрелил сына за отказ помогать по хозяйству, а затем покончил с собой

«Сапа»: Житель Коми отчитал 20-летнего сына за лень и выстрелил в него из ружья

В Коми мужчина выстрелил в сына из ружья из-за его лени. Инцидент произошёл в посёлке Харьяга на севере региона, сообщает издание «Сапа» со ссылкой на источник.

По информации портала, 47-летний житель республики отчитал 20-летнего сына за то, что тот не помог по хозяйству. Мать пыталась остановить конфликт, однако между представителями сильного пола завязалась драка. Женщина решила позвать на помощь соседей и выбежала на улицу. Там она услышала выстрелы. Мать семейства вернулась в дом и увидела мужа и сына в крови.

Отец выстрелил сыну в живот, а потом и сам решил уйти из жизни. На место происшествия вызвали врача, но было уже поздно: и отец, и сын были мертвы. Полицейские выяснили, что у мужчины не было разрешения хранить оружие дома. Кроме того, отец семейства ранее был судим за кражу.

Женщина умерла после выстрела в лоб из винтовки на пьянке под Архангельском
Женщина умерла после выстрела в лоб из винтовки на пьянке под Архангельском

А ранее Life.ru писал, что жительница Ставрополя задушила подушкой четырёхмесячную дочь из-за плача. По данным СК, полицейским о случившемся сообщил муж, который вернулся с работы. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Дарья Нарыкова
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