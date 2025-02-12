В Коми отец застрелил сына за отказ помогать по хозяйству, а затем покончил с собой

В Коми мужчина выстрелил в сына из ружья из-за его лени. Инцидент произошёл в посёлке Харьяга на севере региона, сообщает издание «Сапа» со ссылкой на источник.

По информации портала, 47-летний житель республики отчитал 20-летнего сына за то, что тот не помог по хозяйству. Мать пыталась остановить конфликт, однако между представителями сильного пола завязалась драка. Женщина решила позвать на помощь соседей и выбежала на улицу. Там она услышала выстрелы. Мать семейства вернулась в дом и увидела мужа и сына в крови.

Отец выстрелил сыну в живот, а потом и сам решил уйти из жизни. На место происшествия вызвали врача, но было уже поздно: и отец, и сын были мертвы. Полицейские выяснили, что у мужчины не было разрешения хранить оружие дома. Кроме того, отец семейства ранее был судим за кражу.