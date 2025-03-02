Мужчина, стрелявший в мытищинском ТЦ, приходил сегодня в него дважды
Появилось видео первых минут конфликта между мужчиной и тремя охранниками в мытищинском ТЦ. Кадры опубликовали в SHOT.
Первые секунды конфликта. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, стрелявший в «Красном ките» приходил сегодня в ТЦ дважды. Первый раз мужчина ругался с охранниками возле фуд-корта, за что его выгнали из центра. Позже дебошир вернулся снова со словами: «Вы же сказали, что если я ещё раз приду, вы меня побьёте». Во время очередного конфликта мужчина достал травмат.
Очевидцы уточнили, что после того, как неадеквата вывели во второй раз, он начал звонить знакомым и кричать, что применил оружие для самообороны.
Ранее свидетели сообщили о стрельбе в ТЦ «Красный кит» в Мытищах. Число пострадавших в результате стрельбы выросло до трёх. Это два охранника и сам дебошир.