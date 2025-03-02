Мужчина, стрелявший в мытищинском ТЦ, приходил сегодня в него дважды

По данным телеграм-канала, стрелявший в «Красном ките» приходил сегодня в ТЦ дважды. Первый раз мужчина ругался с охранниками возле фуд-корта, за что его выгнали из центра. Позже дебошир вернулся снова со словами: «Вы же сказали, что если я ещё раз приду, вы меня побьёте». Во время очередного конфликта мужчина достал травмат.