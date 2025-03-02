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2 марта, 15:27

Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в ТЦ в Мытищах

Полицейские задержали мужчину, который сегодня устроил стрельбу в торговом центре «Красный кит» в Мытищах. Сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Правонарушитель задержан. В результате инцидента трое граждан получили телесные повреждения», — уточнили там.

По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

Стрельба в ТЦ в Мытищах началась после конфликта с охраной
Стрельба в ТЦ в Мытищах началась после конфликта с охраной

Напомним, что 2 марта очевидцы сообщили о стрельбе в мытищинском ТЦ. Напуганные посетители в слезах выбегали с фуд-корта «Красного кита», пока охранники толпой пытались обезвредить мужчину, устроившего стрельбу. В результате инцидента пострадали три человека: сам дебошир и два охранника. Известно, что мужчина приходил в ТЦ сегодня дважды, нарываясь там на конфликт.

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Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Алена Пенчугина
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