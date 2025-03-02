Пытались обезвредить толпой: Момент стрельбы в ТЦ в Мытищах попал на камеру видеонаблюдения
Момент стрельбы в мытищинском ТЦ попал на камеру видеонаблюдения
Момент стрельбы в мытищинском торговом центре попал на камеру видеонаблюдения. Кадры опубликовал SHOT.
Момент стрельбы в ТЦ в Мытищах. Видео © SHOT
На кадрах видно, как вооружённого посетителя пытается обезоружить толпа охранников. По словам очевидцев, к мужчине применяли электрошокер.
Мужчина, стрелявший в мытищинском ТЦ, приходил сегодня в него дважды. А во время очередного конфликта достал травмат. Число пострадавших в результате стрельбы в «Красном ките» выросло до трёх: два охранника и сам дебошир. Напуганные люди в слезах выбегали с фуд-корта, находившегося в центре.