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2 марта, 15:16

Пытались обезвредить толпой: Момент стрельбы в ТЦ в Мытищах попал на камеру видеонаблюдения

Момент стрельбы в мытищинском ТЦ попал на камеру видеонаблюдения

Момент стрельбы в мытищинском торговом центре попал на камеру видеонаблюдения. Кадры опубликовал SHOT.

Момент стрельбы в ТЦ в Мытищах. Видео © SHOT

На кадрах видно, как вооружённого посетителя пытается обезоружить толпа охранников. По словам очевидцев, к мужчине применяли электрошокер.

Очевидцы сообщили о стрельбе в торговом центре в Мытищах
Очевидцы сообщили о стрельбе в торговом центре в Мытищах

Мужчина, стрелявший в мытищинском ТЦ, приходил сегодня в него дважды. А во время очередного конфликта достал травмат. Число пострадавших в результате стрельбы в «Красном ките» выросло до трёх: два охранника и сам дебошир. Напуганные люди в слезах выбегали с фуд-корта, находившегося в центре.

Обложка ©

SHOT

Алена Пенчугина
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