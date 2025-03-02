«Просто поцарапались»: Пострадавшим при стрельбе охранникам мытищинского ТЦ оказывают помощь на месте
Пострадавшим при стрельбе охранникам мытищинского ТЦ оказывают помощь на месте
Охранникам, которые пострадали в результате стрельбы в торговом центре в Мытищах, оказывается помощь на месте. У них нет серьёзных травм, сообщает SHOT.
Пострадавшим при стрельбе охранникам мытищинского ТЦ оказывают помощь на месте. Видео © SHOT
«Просто поцарапались», — сообщил один из сотрудников службы безопасности телеграм-каналу.
Согласно словам работников ТЦ, организованной эвакуации не было. После первых выстрелов началась паника, и люди в спешке выбегали из здания. К счастью, никто из них не пострадал.
Напомним, что 2 марта очевидцы сообщили о стрельбе в мытищинском ТЦ. Напуганные посетители в слезах выбегали с фуд-корта «Красного кита», пока охранники толпой пытались обезвредить мужчину, устроившего стрельбу. В результате инцидента пострадали три человека: сам дебошир и два сотрудника службы безопасности. Известно, что мужчина приходил в ТЦ сегодня дважды, нарываясь там на конфликт.
SHOT