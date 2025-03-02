«Просто поцарапались»: Пострадавшим при стрельбе охранникам мытищинского ТЦ оказывают помощь на месте

Охранникам, которые пострадали в результате стрельбы в торговом центре в Мытищах, оказывается помощь на месте. У них нет серьёзных травм, сообщает SHOT.

Согласно словам работников ТЦ, организованной эвакуации не было. После первых выстрелов началась паника, и люди в спешке выбегали из здания. К счастью, никто из них не пострадал.