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2 марта, 15:50

«Просто поцарапались»: Пострадавшим при стрельбе охранникам мытищинского ТЦ оказывают помощь на месте

Пострадавшим при стрельбе охранникам мытищинского ТЦ оказывают помощь на месте

Охранникам, которые пострадали в результате стрельбы в торговом центре в Мытищах, оказывается помощь на месте. У них нет серьёзных травм, сообщает SHOT.

Пострадавшим при стрельбе охранникам мытищинского ТЦ оказывают помощь на месте. Видео © SHOT

«Просто поцарапались», — сообщил один из сотрудников службы безопасности телеграм-каналу.

Согласно словам работников ТЦ, организованной эвакуации не было. После первых выстрелов началась паника, и люди в спешке выбегали из здания. К счастью, никто из них не пострадал.

Life.ru воссоздал хронологию стрельбы в мытищинском ТЦ
Life.ru воссоздал хронологию стрельбы в мытищинском ТЦ

Напомним, что 2 марта очевидцы сообщили о стрельбе в мытищинском ТЦ. Напуганные посетители в слезах выбегали с фуд-корта «Красного кита», пока охранники толпой пытались обезвредить мужчину, устроившего стрельбу. В результате инцидента пострадали три человека: сам дебошир и два сотрудника службы безопасности. Известно, что мужчина приходил в ТЦ сегодня дважды, нарываясь там на конфликт.

Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
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