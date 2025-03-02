Life узнал личность мужчины, устроившего стрельбу в мытищинском ТЦ
Стала известна личность мужчины, устроившего стрельбу в мытищинском ТЦ
Установлена личность мужчины, устроившего стрельбу в мытищинском торговом центре «Красный кит». Им оказался 24-летний Данил Потехин, сообщает SHOT.
Данил Потехин. Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, пострадали охранники: 40-летний Александр Е. и 39-летний Иван З. Им оказывают помощь на месте. В настоящее время с нападавшим проводятся следственные действия.
Напомним, что 2 марта очевидцы сообщили о стрельбе в мытищинском ТЦ. Напуганные посетители в слезах выбегали с фуд-корта «Красного кита», пока охранники толпой пытались обезвредить мужчину, устроившего стрельбу. В результате инцидента пострадали три человека: сам дебошир и два сотрудника службы безопасности. Известно, что мужчина приходил в ТЦ сегодня дважды, нарываясь там на конфликт.
SHOT