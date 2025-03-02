Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 16:01

Life узнал личность мужчины, устроившего стрельбу в мытищинском ТЦ

Стала известна личность мужчины, устроившего стрельбу в мытищинском ТЦ

Установлена личность мужчины, устроившего стрельбу в мытищинском торговом центре «Красный кит». Им оказался 24-летний Данил Потехин, сообщает SHOT.

Данил Потехин. Фото © SHOT

Данил Потехин. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, пострадали охранники: 40-летний Александр Е. и 39-летний Иван З. Им оказывают помощь на месте. В настоящее время с нападавшим проводятся следственные действия.

Life.ru воссоздал хронологию стрельбы в мытищинском ТЦ
Life.ru воссоздал хронологию стрельбы в мытищинском ТЦ

Напомним, что 2 марта очевидцы сообщили о стрельбе в мытищинском ТЦ. Напуганные посетители в слезах выбегали с фуд-корта «Красного кита», пока охранники толпой пытались обезвредить мужчину, устроившего стрельбу. В результате инцидента пострадали три человека: сам дебошир и два сотрудника службы безопасности. Известно, что мужчина приходил в ТЦ сегодня дважды, нарываясь там на конфликт.

Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar