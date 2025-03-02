В Подмосковье пьяный мужчина выстрелил в собутыльника из охотничьего карабина

В Московской области пьяные посиделки закончились конфликтом собутыльников. Мужчина 1985 года рождения выстрелил в своего ровесника из охотничьего карабина. Об этом сообщает МВД России по региону.

«С огнестрельными ранениями доставлен и госпитализирован мужчина 1985 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Предварительно, мужчины распивали алкогольные напитки в одном из домов в деревне Акишево. В какой-то момент между ними произошла ссора, и один из товарищей схватился за карабин, выстрелив в собутыльника.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили его в территориальный отдел полиции. У него изъяли оружие, зарегистрированное в установленном порядке. Было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».