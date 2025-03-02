В Подмосковье пьяный мужчина выстрелил в собутыльника из охотничьего карабина
В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту огнестрельного ранения мужчины
В Московской области пьяные посиделки закончились конфликтом собутыльников. Мужчина 1985 года рождения выстрелил в своего ровесника из охотничьего карабина. Об этом сообщает МВД России по региону.
«С огнестрельными ранениями доставлен и госпитализирован мужчина 1985 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Предварительно, мужчины распивали алкогольные напитки в одном из домов в деревне Акишево. В какой-то момент между ними произошла ссора, и один из товарищей схватился за карабин, выстрелив в собутыльника.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили его в территориальный отдел полиции. У него изъяли оружие, зарегистрированное в установленном порядке. Было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Ранее Life.ru рассказывал, как москвичка случайно погибла в гостях у своего парня-охотника. 29-летняя Татьяна заглянула в гости к своему возлюбленному. Парень решил продемонстрировать избраннице арсенал охотничьего оружия и заодно почистить один из стволов. Девушка решила рассмотреть травматический пистолет «Шарк», но оружие случайно выстрелило. Возлюбленный вызвал скорую, но раненая скончалась ещё до приезда медиков.
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