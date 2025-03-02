Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 11:51

В Подмосковье пьяный мужчина выстрелил в собутыльника из охотничьего карабина

В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту огнестрельного ранения мужчины

В Московской области пьяные посиделки закончились конфликтом собутыльников. Мужчина 1985 года рождения выстрелил в своего ровесника из охотничьего карабина. Об этом сообщает МВД России по региону.

«С огнестрельными ранениями доставлен и госпитализирован мужчина 1985 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Предварительно, мужчины распивали алкогольные напитки в одном из домов в деревне Акишево. В какой-то момент между ними произошла ссора, и один из товарищей схватился за карабин, выстрелив в собутыльника.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили его в территориальный отдел полиции. У него изъяли оружие, зарегистрированное в установленном порядке. Было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Пьяный автоблогер Венгалби едва не снёс отбойник в туннеле перед задержанием
Пьяный автоблогер Венгалби едва не снёс отбойник в туннеле перед задержанием

Ранее Life.ru рассказывал, как москвичка случайно погибла в гостях у своего парня-охотника. 29-летняя Татьяна заглянула в гости к своему возлюбленному. Парень решил продемонстрировать избраннице арсенал охотничьего оружия и заодно почистить один из стволов. Девушка решила рассмотреть травматический пистолет «Шарк», но оружие случайно выстрелило. Возлюбленный вызвал скорую, но раненая скончалась ещё до приезда медиков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KinoMasterskaya

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar