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22 февраля, 13:37

Москвичка случайно погибла в гостях у своего парня-охотника

Москвичка случайно погибла в гостях у своего парня, который увлекается охотой. Об этом пишет SHOT.

По данным наших коллег, работница научного центра нейрокогнитивных исследований — 29-летняя Татьяна — заглянула в гости к своему возлюбленному. Парень решил продемонстрировать избраннице арсенал охотничьего оружия и заодно почистить один из стволов.

В этот момент Татьяна решила рассмотреть травматический пистолет «Шарк», но что-то пошло не так — оружие случайно выстрелило. В итоге парень вызвал скорую, но раненая скончалась ещё до приезда медиков.

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Shutterstock / FOTODOM / tomeqs

Ольга Сливченко
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