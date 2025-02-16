Собачник из Петербурга выстрелил мужчине в лицо за замечание
День всех влюблённых в Санкт-Петербурге отметили не совсем в праздничной атмосфере. Около дома №8 на проспекте Солидарности завязался конфликт между собачником и прохожим, сделавшим ему замечание. В результате словесной перепалки хозяин питомца достал аэрозольное устройство и выстрелил мужчине в лицо.
По данным телеканала «Санкт-Петербург», 48-летнему пострадавшему понадобилась медицинская помощь из-за ожога глаз. На следующий день, 15 февраля, он обратился в правоохранительные органы. Полицейские по горячим следам смогли задержать подозреваемого, которым оказался 56-летний пенсионер.
«В результате конфликта неизвестный выстрелил из аэрозольного устройства дозированного распыления в сторону 48-летнего петербуржца, после чего со своим питомцем скрылся с места происшествия. В этот же день, возле дома 8 корпус 1 по проспекту Солидарности по горячим следам сотрудниками уголовного розыска по подозрению в причастности к этому инциденту задержан 56-летний пенсионер», — уточнили в региональном главке МВД РФ.
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