Пьяный автоблогер Венгалби едва не снёс отбойник в туннеле перед задержанием
Mash: Автоблогера Венгалби задержали после того, как он чуть не снёс отбойник
Автоблогер Ахмед Венгалби. Обложка © VK / WENGALLBI
Автоблогера Ахмеда Венгалби задержали после того, как он едва не врезался в отбойник в туннеле на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сотрудникам ГИБДД рассказал случайный водитель, сообщает Mash.
По его словам, чёрная «Лада» задела ограждение, что вызвало подозрения у свидетеля. Он проявил бдительность, сообщив об увиденном ДПС. Когда блогер проехал мимо патрульной машины, правоохранители сразу же начали преследование. Венгалби отказался дышать в алкотестер и вместо этого попытался подкупить сотрудников, но после неудачной попытки был доставлен в отдел. При этом на протяжении всего времени гонщик вёл себя странно, объясняя это приёмом антидепрессантов.
Напомним автоблогера Ахмеда Венгалби задержали за взятку сотрудникам ГИБДД в Москве. Он попытался подсунуть сто тысяч правоохранителю, но тот «на лапу» не взял. На блогера завели уголовное дело за дачу взятки, теперь ему грозит тюремный срок.