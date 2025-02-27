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27 февраля, 19:52

Пьяный автоблогер Венгалби едва не снёс отбойник в туннеле перед задержанием

Mash: Автоблогера Венгалби задержали после того, как он чуть не снёс отбойник

Автоблогер Ахмед Венгалби. Обложка © VK / WENGALLBI

Автоблогер Ахмед Венгалби. Обложка © VK / WENGALLBI

Автоблогера Ахмеда Венгалби задержали после того, как он едва не врезался в отбойник в туннеле на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сотрудникам ГИБДД рассказал случайный водитель, сообщает Mash.

По его словам, чёрная «Лада» задела ограждение, что вызвало подозрения у свидетеля. Он проявил бдительность, сообщив об увиденном ДПС. Когда блогер проехал мимо патрульной машины, правоохранители сразу же начали преследование. Венгалби отказался дышать в алкотестер и вместо этого попытался подкупить сотрудников, но после неудачной попытки был доставлен в отдел. При этом на протяжении всего времени гонщик вёл себя странно, объясняя это приёмом антидепрессантов.

Сотрудников ДПС массово задержали за взятки в Тюменской области
Сотрудников ДПС массово задержали за взятки в Тюменской области

Напомним автоблогера Ахмеда Венгалби задержали за взятку сотрудникам ГИБДД в Москве. Он попытался подсунуть сто тысяч правоохранителю, но тот «на лапу» не взял. На блогера завели уголовное дело за дачу взятки, теперь ему грозит тюремный срок.

Александра Мышляева
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