Пьяный автоблогер Венгалби едва не снёс отбойник в туннеле перед задержанием

Автоблогера Ахмеда Венгалби задержали после того, как он едва не врезался в отбойник в туннеле на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сотрудникам ГИБДД рассказал случайный водитель, сообщает Mash .

По его словам, чёрная «Лада» задела ограждение, что вызвало подозрения у свидетеля. Он проявил бдительность, сообщив об увиденном ДПС. Когда блогер проехал мимо патрульной машины, правоохранители сразу же начали преследование. Венгалби отказался дышать в алкотестер и вместо этого попытался подкупить сотрудников, но после неудачной попытки был доставлен в отдел. При этом на протяжении всего времени гонщик вёл себя странно, объясняя это приёмом антидепрессантов.