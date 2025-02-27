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27 февраля, 18:31

Автоблогера Ахмеда Венгалби задержали за взятку сотрудникам ГИБДД в Москве

Автоблогер Ахмед Венгалби задержан за взятку. Фото © VK/WENGALLBI, Telegram/Прокуратура Москвы

Автоблогер Ахмед Венгалби задержан за взятку. Фото © VK/WENGALLBI, Telegram/Прокуратура Москвы

Автоблогер Ахмед Венгалби задержан за взятку сотрудниками ГИБДД в Москве. Об этом сообщает SHOT. Уточняется, что он предложил правоохранителю сто тысяч рублей, но тот отказался.

Автоблогер попытался откупиться от ДПС. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

24-летний Ахмед Венгалби был задержан сотрудниками на Кутузовском проспекте в Москве. Он гонял по столице пьяный, без водительских прав на затонированной «в круг» машине. Мужчина предложил инспектору ДПС взятку в размере 100 тысяч рублей, чтобы тот отпустил его без протокола. Он положил деньги между водительским сиденьем и подлокотником служебного автомобиля, однако инспектор ГИБДД отказался принять их.

«Привлечение фигуранта к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу) на контроле в прокуратуре», — отметили столичной прокуратуре.

Зам вологодского губернатора задержан в Москве за вымогательство 100 млн рублей
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Ранее Life.ru сообщал, что в Голышмановском районе Тюменской области полиция задержала инспекторов ДПС, которые, предположительно, брали взятки с автомобилистов, при этом действовали они сообща как преступная группировка. Около 50 случаев коррупционной деятельности были раскрыты, и в настоящее время выявляются новые лица, причастные к взяточничеству, а также уточняются детали правонарушений.

Александра Мышляева
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