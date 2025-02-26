Зам вологодского губернатора задержан в Москве за вымогательство 100 млн рублей
Замглавы Вологодской области Алексеев задержан за взятку в 100 млн рублей
Вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев и глава представительства региона Кирилл Бочаров. Обложка © mos.ru, pvo-mos.gov35
В Москве задержали вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева по подозрению в вымогательстве 100 миллионов рублей. Кроме того, оперативники ФСБ и следователи СКР смогли взять и главу представительства региона Кирилла Бочарова, сообщает «Коммерсант».
«Деньги, как считают в СКР, предназначались чиновникам за возобновление договора об аренде земельных участков под вырубку леса в Вологодской области от руководства местного АО «Березник», — отметил собеседник.
По версии СК, Бочаров получил первую часть взятки в размере 20 миллионов рублей. Задержать фигурантов удалось 25 февраля в момент передачи ещё 30 миллионов рублей. Чиновникам предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Согласно предварительным данным, свою вину задержанные отрицают.
Ранее Life.ru рассказал, что в аэропорту Калининграда был задержан глава администрации Балтийска Сергей Мельников. Его арестовали по подозрению в получении взятки на сумму полмиллиона рублей. Его вместе с заместителем Максимом Коваленко отправили под арест на срок до 7 апреля.