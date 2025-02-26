Зам вологодского губернатора задержан в Москве за вымогательство 100 млн рублей

В Москве задержали вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева по подозрению в вымогательстве 100 миллионов рублей. Кроме того, оперативники ФСБ и следователи СКР смогли взять и главу представительства региона Кирилла Бочарова, сообщает «Коммерсант».

«Деньги, как считают в СКР, предназначались чиновникам за возобновление договора об аренде земельных участков под вырубку леса в Вологодской области от руководства местного АО «Березник», — отметил собеседник.