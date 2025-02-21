Осуждённый за взятку уральский чиновник погиб на боевом задании в зоне СВО

Бывший замглавы Тугулымского городского округа Свердловской области Сергей Уткин погиб во время выполнения боевого задания в зоне спецоперации, ранее чиновник был осуждён за взятку в особо крупном размере. Об этом пишет Ura.ru.

«Да, Сергей Леонидович погиб. Его уже похоронили. На прощании было много людей, его многие знали. Вспоминали только хорошее, потому что он был хорошим человеком», — сказал изданию экс-глава округа Николай Черепанов.

Уткин был осуждён за получение взятки в 1,4 миллиона рублей. Будучи чиновником, он попросил у строительной компании деньги за то, что закроет глаза на недостроенный детский сад в посёлке Юршала в 2014 году. Суд отправил Уткина в тюрьму на 8 лет. В зону спецоперации бывший чиновник ушёл добровольцем прямо из колонии, его зачислили штурмовиком в отряд «Шторм V». Военнослужащий погиб при выполнении боевого задания.