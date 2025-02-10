Осталась одна с 5 детьми: Жена спустя полгода опознала по видео погибшего на СВО чемпиона

Многодетная жительница свердловского села Акбаш (Нижнесергинский район) по видеосвязи опознала мужа, чемпиона России, Европы и мира по жиму лёжа Антона Могилевского, который ещё в июле 2024 года погиб в зоне СВО. Сейчас Юлия осталась одна с пятью детьми, сообщает URA.ru.

Жена военнослужащего рассказала, что тело мужа доставят в Свердловскую область через полторы недели. Об этом ей заявили в ростовском опознавательном центре. Женщина пока также не смогла получить никаких денежных выплат, потому что погибшим чемпиона признали только 17 января, а 22-го семья получила свидетельство о смерти.

«Мне сказали, это произойдёт не ранее чем через два-три месяца. Пенсию, говорят, еще позже получим», — пояснила Юлия.

Россиянка планирует похоронить мужа в мусульманском селе Акбаш. Местный мулла уже дал своё согласие. Однако родственники хотят провести похороны Могилёвского в Нижних Сергах. Антон в феврале 2024-го заключил контракт с Минобороны, а в ночь на 17 июля погиб вблизи села Новомихайловка в ДНР.