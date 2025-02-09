Тело погибшего на СВО вице-губернатора Приморья доставлено во Владивосток

Тела погибшего вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова и двух бойцов отряда «Тигр» — Александра Иваровского и Сергея Дмитриева — спецбортом доставлены во Владивосток. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в телеграм-канале.

Тело погибшего на СВО Сергея Ефремова доставили во Владивосток. Видео © Telegram / Кожемяко | официально

Прощание с погибшими состоится 11 февраля в здании Правительства Приморского края. Сергей Ефремов погиб 2 февраля, когда его автомобиль подорвался на мине во время возвращения с боевого задания в Курской области. Вместе с ним погиб сотрудник МЧС и доброволец отряда «Тигр» Александр Иваровский.

Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона «Тигр» и занимал пост вице-губернатора, курирующего внутреннюю политику. Он был удостоен званий «Герой Приморья» и «Герой ДНР» за заслуги в ходе спецоперации.