Мэр Оренбурга уходит добровольцем в зону СВО

Мэр Оренбурга Сергей Салмин решил отправиться добровольцем в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«Сегодня глава города Оренбурга Сергей Александрович Салмин обратился ко мне с просьбой предоставить ему возможность уйти добровольцем на СВО. Это серьёзное решение — присоединиться к нашим бойцам, защищающим интересы страны и мирных жителей в зоне проведения специальной военной операции», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Паслер отметил, что это поступок настоящего мужчины, он полностью поддержал Салмина.

Губернатор также сообщил, что в период отсутствия мэра его обязанности согласно уставу Оренбурга возложены на первого заместителя. Глава региона добавил, что все крупные проекты в городе, касающиеся ремонта и строительства социальных объектов, а также развития дорожной и коммунальной инфраструктуры, будут продолжены.

По информации Паслера, в ближайшее время в зону специальной военной операции направятся также муниципальные служащие и депутат Сорочинского муниципального округа: Эмиль Мустаев, Юрий Азаров и Ильгиз Бекмухамедов.