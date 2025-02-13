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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 февраля, 11:55

Мэр Оренбурга уходит добровольцем в зону СВО

Паслер: Глава Оренбурга Сергей Салмин решил уйти добровольцем в зону СВО

Сергей Салмин. Обложка © Telegram / Салмин. Напрямую

Сергей Салмин. Обложка © Telegram / Салмин. Напрямую

Мэр Оренбурга Сергей Салмин решил отправиться добровольцем в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«Сегодня глава города Оренбурга Сергей Александрович Салмин обратился ко мне с просьбой предоставить ему возможность уйти добровольцем на СВО. Это серьёзное решение — присоединиться к нашим бойцам, защищающим интересы страны и мирных жителей в зоне проведения специальной военной операции», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Паслер отметил, что это поступок настоящего мужчины, он полностью поддержал Салмина.

Губернатор также сообщил, что в период отсутствия мэра его обязанности согласно уставу Оренбурга возложены на первого заместителя. Глава региона добавил, что все крупные проекты в городе, касающиеся ремонта и строительства социальных объектов, а также развития дорожной и коммунальной инфраструктуры, будут продолжены.

По информации Паслера, в ближайшее время в зону специальной военной операции направятся также муниципальные служащие и депутат Сорочинского муниципального округа: Эмиль Мустаев, Юрий Азаров и Ильгиз Бекмухамедов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что депутат Светлана Виноградова из Ивановской областной думы подписала контракт с Минобороны. Она сообщила, что недавно прошла обучение по управлению беспилотными летательными аппаратами. Председатель думы и её коллеги выразили надежду на скорое возвращение с победой. Стоит отметить, что муж Виноградовой, который был оператором дрона, погиб на фронте в ноябре прошлого года.

Александра Мышляева
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