Российский чиновник лишился ноги после ранения на СВО

Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Пётр Шамаев, который получил тяжёлое ранение в зоне специальной военной операции, находится на лечении в Москве. Об этом он сам сообщил у себя в телеграм-канале.

Шамаев рассказал, что был ранен 1 февраля, когда подорвался на противопехотной мине во время разведывательной операции в условиях туманной погоды. Он отметил, что двигался первым и чувствовал себя расслабленным, так как ранее уже бывал в этом районе и считал его знакомым.

После ранения его эвакуировали в течение трех дней, в ходе которых проводились операции в различных госпиталях. Министр особо поблагодарил человека по имени Момон, который перенёс его более четырех километров до безопасного места. Лишь ночью 5 февраля чиновник оказался в Москве, где его снова прооперировали. И, возможно, это не последняя операции.

«Ещё немного укоротили ногу. Это уже четвертая операция, кажется. Возможно, будет ещё одна», — написал Пётр Шамаев.

К посту он приложил фотографии, на одной из которых видно, что раненый министр лишился правой ноги ниже колена.