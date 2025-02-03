Министр из Якутии получил тяжёлое ранение на боевом задании в зоне СВО
Министр по делам молодёжи Якутии Шамаев получил тяжёлое ранение в зоне СВО
Министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям Якутии Пётр Шамаев. Фото © Telegram / Кирилл Бычков
В зоне специальной военной операции во время выполнения боевого задания ранение получил министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям Якутии Пётр Шамаев. Об этом рассказал Председатель Правительства Якутии Кирилл Бычков.
По его словам, ранение Шамаева оказалось серьёзным. Остальную информацию о министре он раскрывать не стал.
«Даже в самые трудные моменты наши бойцы проявляют истинный героизм, силу духа и преданность Родине. Мы верим: враг будет побеждён, а Победа — за нами!» — написал Бычков и пожелал якутскому министру как можно скорее восстановиться после ранения.
Напомним, что в конце сентября 2024 года стало известно, что министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям региона Шамаев ушёл на СВО. Его пост занял Герой России Игорь Юргин, который также участвовал в спецоперации. Он уже вступил в эту должность.