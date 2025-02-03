Министр из Якутии получил тяжёлое ранение на боевом задании в зоне СВО

В зоне специальной военной операции во время выполнения боевого задания ранение получил министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям Якутии Пётр Шамаев. Об этом рассказал Председатель Правительства Якутии Кирилл Бычков.

По его словам, ранение Шамаева оказалось серьёзным. Остальную информацию о министре он раскрывать не стал.