Российский депутат станет оператором БПЛА в зоне СВО после гибели мужа-дроновода
Ивановский депутат Виноградова объявила об отправке в зону СВО
Светлана Виноградова. Обложка © Telegram / ЛЯЛИ
Депутат Ивановской областной думы Светлана Виноградова заключила контракт с Минобороны России и отправится в зону специальной военной операции. Об этом она заявила на заседании регионального парламента.
«Уважаемые коллеги и присутствующие, разрешите доложить, что убываю в добровольческую разведывательно-штурмовую бригаду для прохождения службы по контракту в рядах добровольцев», — отметила Виноградова.
Девушка напомнила, что недавно обучилась эксплуатации БПЛА и будет работать в этом направлении. Председатель облдумы и коллеги пожелали девушке скорейшего возвращения с победой.
Напомним, что в ноябре 2024 года Виноградова рассказала в соцсетях о гибели супруга в зоне боевых действий. Мужчина был командиром отделения БПЛА.
Ранее стало известно о гражданине Египта, который ушёл добровольцем на СВО из Уфы. Он выбрал позывной «Египет» и сейчас проходит восстановление после второго ранения.