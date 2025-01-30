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Регион
30 января, 20:31

Российский депутат станет оператором БПЛА в зоне СВО после гибели мужа-дроновода

Ивановский депутат Виноградова объявила об отправке в зону СВО

Светлана Виноградова. Обложка © Telegram / ЛЯЛИ

Светлана Виноградова. Обложка © Telegram / ЛЯЛИ

Депутат Ивановской областной думы Светлана Виноградова заключила контракт с Минобороны России и отправится в зону специальной военной операции. Об этом она заявила на заседании регионального парламента.

«Уважаемые коллеги и присутствующие, разрешите доложить, что убываю в добровольческую разведывательно-штурмовую бригаду для прохождения службы по контракту в рядах добровольцев», — отметила Виноградова.

Девушка напомнила, что недавно обучилась эксплуатации БПЛА и будет работать в этом направлении. Председатель облдумы и коллеги пожелали девушке скорейшего возвращения с победой.

Напомним, что в ноябре 2024 года Виноградова рассказала в соцсетях о гибели супруга в зоне боевых действий. Мужчина был командиром отделения БПЛА.

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Ранее стало известно о гражданине Египта, который ушёл добровольцем на СВО из Уфы. Он выбрал позывной «Египет» и сейчас проходит восстановление после второго ранения.

Тимур Хингеев
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