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26 февраля, 09:30

Сотрудников ДПС массово задержали за взятки в Тюменской области

В Голышмановском районе Тюменской области полиция задержала инспекторов ДПС, которые, предположительно, брали взятки с автомобилистов, при этом действовали они сообща как преступная группировка. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на правоохранителей.

«Задержаны несколько человек. Все — сотрудники ДПС. По версии следствия, они брали взятки с водителей. Причём, занимались этим сообща и в больших объёмах. Прямо сейчас с ними работают следователи. В домах задержанных проходят обыски», — поделился собеседник с изданием.

Как утверждается, раскрыты около 50 эпизодов коррупционной деятельности, выявляются другие причастные к взяточничеству и детали правонарушений. Задержано более десяти силовиков, которые, предположительно, действовали в сговоре, пишет портал 72.ru. В МВД пока не комментировали ситуацию.

Зам вологодского губернатора задержан в Москве за вымогательство 100 млн рублей
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Ранее сообщалось, что Военный суд в Москве принял решение арестовать генерал-майора Росгвардии Константина Рябых, который ранее возглавлял один из департаментов ведомства. Его задержали по делу о получении взятки в размере 15 миллионов рублей.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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