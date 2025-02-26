Сотрудников ДПС массово задержали за взятки в Тюменской области

В Голышмановском районе Тюменской области полиция задержала инспекторов ДПС, которые, предположительно, брали взятки с автомобилистов, при этом действовали они сообща как преступная группировка. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на правоохранителей.

«Задержаны несколько человек. Все — сотрудники ДПС. По версии следствия, они брали взятки с водителей. Причём, занимались этим сообща и в больших объёмах. Прямо сейчас с ними работают следователи. В домах задержанных проходят обыски», — поделился собеседник с изданием.

Как утверждается, раскрыты около 50 эпизодов коррупционной деятельности, выявляются другие причастные к взяточничеству и детали правонарушений. Задержано более десяти силовиков, которые, предположительно, действовали в сговоре, пишет портал 72.ru. В МВД пока не комментировали ситуацию.