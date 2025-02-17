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17 февраля, 15:12

Генерал-майора Росгвардии отправили под стражу по делу о взятке в 15 млн рублей

ТАСС: Суд арестовал генерал-майора Росгвардии Рябых по делу о взятке в ₽15 млн

Военный суд в Москве принял решение арестовать генерал-майора Росгвардии Константина Рябых, который ранее возглавлял один из департаментов ведомства. Его задержали по делу о получении взятки в размере 15 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Рябых был задержан несколько дней назад. Против него в настоящий момент избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он уволен с занимаемой должности», — сказал собеседник агентства.

Рябых подозревается по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Ранее Life.ru сообщал о задержании в аэропорту Калининграда главы администрации Балтийска. Сергей Мельников был отправлен под арест по подозрению в получении взятки в размере полмиллиона рублей.

Замначальника таможни арестован в Москве за крупную взятку
Замначальника таможни арестован в Москве за крупную взятку
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ТАСС / Евгений Разумный

Наталья Демьянова
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