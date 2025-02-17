Генерал-майора Росгвардии отправили под стражу по делу о взятке в 15 млн рублей
ТАСС: Суд арестовал генерал-майора Росгвардии Рябых по делу о взятке в ₽15 млн
Военный суд в Москве принял решение арестовать генерал-майора Росгвардии Константина Рябых, который ранее возглавлял один из департаментов ведомства. Его задержали по делу о получении взятки в размере 15 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Рябых был задержан несколько дней назад. Против него в настоящий момент избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он уволен с занимаемой должности», — сказал собеседник агентства.
Рябых подозревается по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).
Ранее Life.ru сообщал о задержании в аэропорту Калининграда главы администрации Балтийска. Сергей Мельников был отправлен под арест по подозрению в получении взятки в размере полмиллиона рублей.
ТАСС / Евгений Разумный