Генерал-майора Росгвардии отправили под стражу по делу о взятке в 15 млн рублей

Военный суд в Москве принял решение арестовать генерал-майора Росгвардии Константина Рябых, который ранее возглавлял один из департаментов ведомства. Его задержали по делу о получении взятки в размере 15 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.