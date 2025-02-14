Замначальника таможни арестован в Москве за крупную взятку

В Москве арестовали заместителя начальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Центрального таможенного управления Дениса Юрасова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Заведено уголовное дело по статье 290 УК РФ. Замначальника таможенного управления грозит до 15 лет лишения свободы. Дело Юрасова рассмотрел Замоскворецкий суд столицы, обвиняемого отправили под арест до 21 апреля.