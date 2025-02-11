Племянник знаменитого советского хоккеиста задержан в Челябинске за взятку клюшками
СК: В Челябинске за взятку клюшками задержан племянник хоккеиста Макарова
Директора челябинской спортивной школы задержали по подозрению в получении взятки клюшками на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России.
Задержание племянника Макарова в Челябинске. Видео © Telegram / СУ СК России по Челябинской области
«Возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования, подозреваемого в совершении преступления (получение взятки в крупном размере)», — говорится в релизе.
По данным следствия, инцидент произошёл 21 мая 2024 года. В тот день директор спортивной школы получил через посредника хоккейные клюшки на сумму 200 тысяч рублей. Взятку передал законный представитель одного из воспитанников образовательного учреждения. Взамен ребёнку были оформлены документы о переходе в другой хоккейный клуб без денежной компенсации. Клюшки подозреваемый продал, а деньги потратил по своему усмотрению.
В региональном отделении УФСБ уточнили, что происшествие произошло в спортивной школе олимпийского резерва по хоккею имени Сергея Макарова, которая на тот момент находилась под управлением Павла Макарова, племянника выдающегося советского хоккеиста Сергея Макарова. В ходе следственных мероприятий был проведён обыск в доме и на рабочем месте задержанного. На данный момент решается вопрос об избрании обвинения и меры пресечения.
Ранее в Калининграде задержали главу администрации Балтийска за получение взятки в размере полумиллиона рублей. Согласно версии следствия, он получил деньги от подчиненного в обмен на покровительство и лояльность в служебных делах.
Telegram / СУ СК России по Челябинской области