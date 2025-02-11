Племянник знаменитого советского хоккеиста задержан в Челябинске за взятку клюшками

Директора челябинской спортивной школы задержали по подозрению в получении взятки клюшками на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России.

Задержание племянника Макарова в Челябинске. Видео © Telegram / СУ СК России по Челябинской области

«Возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования, подозреваемого в совершении преступления (получение взятки в крупном размере)», — говорится в релизе.

По данным следствия, инцидент произошёл 21 мая 2024 года. В тот день директор спортивной школы получил через посредника хоккейные клюшки на сумму 200 тысяч рублей. Взятку передал законный представитель одного из воспитанников образовательного учреждения. Взамен ребёнку были оформлены документы о переходе в другой хоккейный клуб без денежной компенсации. Клюшки подозреваемый продал, а деньги потратил по своему усмотрению.

В региональном отделении УФСБ уточнили, что происшествие произошло в спортивной школе олимпийского резерва по хоккею имени Сергея Макарова, которая на тот момент находилась под управлением Павла Макарова, племянника выдающегося советского хоккеиста Сергея Макарова. В ходе следственных мероприятий был проведён обыск в доме и на рабочем месте задержанного. На данный момент решается вопрос об избрании обвинения и меры пресечения.