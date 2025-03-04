Не менее четырёх выстрелов прогремело на Васильевском острове в Петербурге

Минимум четыре выстрела произвёл мужчина из окна дома на Васильевском острове в Петербурге сегодня вечером. Преступника быстро удалось нейтрализовать, сейчас его везут на медэкспертизу. Об этом сообщает SHOT.

Согласно информации издания, сегодня вечером мужчина с маргинальной внешностью начал стрелять из травматического пистолета. Свидетели рассказали, что было слышно как минимум четыре выстрела, произведённых им из окна дома 51 на 11-й линии Васильевского острова. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МВД и ОМОН. После переговоров с преступником его задержали и доставили на медицинское освидетельствование. По предварительным данным, пострадавших нет. Предполагается, что стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.