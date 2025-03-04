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4 марта, 18:57

Не менее четырёх выстрелов прогремело на Васильевском острове в Петербурге

Минимум четыре выстрела произвёл мужчина из окна дома на Васильевском острове в Петербурге сегодня вечером. Преступника быстро удалось нейтрализовать, сейчас его везут на медэкспертизу. Об этом сообщает SHOT.

Согласно информации издания, сегодня вечером мужчина с маргинальной внешностью начал стрелять из травматического пистолета. Свидетели рассказали, что было слышно как минимум четыре выстрела, произведённых им из окна дома 51 на 11-й линии Васильевского острова. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МВД и ОМОН. После переговоров с преступником его задержали и доставили на медицинское освидетельствование. По предварительным данным, пострадавших нет. Предполагается, что стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Московской области алкогольные посиделки привели к конфликту между приятелями. Мужчина 1985 года рождения выстрелил в своего сверстника из охотничьего карабина. Полицейские задержали подозреваемого и доставили его в местный отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / linavita

Александра Мышляева
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