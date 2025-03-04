Неизвестный открыл стрельбу из окон здания на Васильевском острове в Петербурге
Неизвестный открыл стрельбу из окон здания на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Свидетели происшествия сообщили SHOT, что на место инцидента прибыли сотрудники МВД и ОМОН, и улица была оцеплена.
В настоящий момент правоохранительные органы ведут переговоры со стрелком. Пока что нет данных о пострадавших.
Ранее стрельбу в торгово-развлекательном комплексе «Красный кит» в Мытищах устроил 24-летний Данил Потехин. Он хотел войти в здание, но охранники его не пропустили, что побудило его достать пистолет и открыть огонь. Сообщается, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Подозреваемый уже был задержан.
Life.ru