«Он там со стволом»: Жуткие кадры стрельбы в ТЦ в Мытищах, снятые с другого ракурса

Как рассказали телеграм-каналу очевидцы, 24-летнего Данила Потехина пытались вытолкать из ТЦ. Проходящие мимо мужчины хотели его утихомирить и говорили, чтобы «успокоился и угомонился», но парень начал провоцировать персонал. Потом достал травмат и с криком «Стоять!» начал угрожать охранникам. Сразу после этого началась драка и посетитель «Красного кита» побежал предупреждать сотрудников магазинов об опасности.