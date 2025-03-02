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2 марта, 17:44

«Он там со стволом»: Жуткие кадры стрельбы в ТЦ в Мытищах, снятые с другого ракурса

SHOT показал момент стрельбы в мытищинском ТЦ с другого ракурса

SHOT публикует момент стрельбы в мытищинском ТЦ «Красный кит» с другого ракурса. Перед стрельбой, нападавшего пытались успокоить посетители.

Момент стрельбы в мытищинском ТЦ «Красный кит». Видео © SHOT

Как рассказали телеграм-каналу очевидцы, 24-летнего Данила Потехина пытались вытолкать из ТЦ. Проходящие мимо мужчины хотели его утихомирить и говорили, чтобы «успокоился и угомонился», но парень начал провоцировать персонал. Потом достал травмат и с криком «Стоять!» начал угрожать охранникам. Сразу после этого началась драка и посетитель «Красного кита» побежал предупреждать сотрудников магазинов об опасности.

Число пострадавших в результате стрельбы в мытищинском ТЦ выросло до четырёх
Число пострадавших в результате стрельбы в мытищинском ТЦ выросло до четырёх

Напомним, что стрельбу в «Красном ките» устроил 24-летний Данил Потехин. Его уже задержали. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Тем временем Life.ru воссоздал хронологию произошедшего.

Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
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