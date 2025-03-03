ФСБ показала видео с арсеналом готовившего теракты в синагоге и московском метро
Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видео с арсеналом нейтрализованного террориста, готовившего теракты в подмосковной синагоге и метро Москвы. Преступник оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован, сообщили в ведомстве.
Сотрудники ФСБ нейтрализовали террориста, готовившего теракты в подмосковной синагоге и метро Москвы. Видео © ЦОС ФСБ РФ
На кадрах демонстрируется уничтоженный террорист и его пистолет, а также компоненты СВУ. В телефоне мужчины обнаружили переписку с инструкциями по изготовлению взрывного устройства.
Напомним, ФСБ утром 3 марта сообщила о предотвращении теракта в синагоге Подмосковья и московском метро. После совершения преступления он планировал уехать в Афганистан и вступить в ряды МТО.
ЦОС ФСБ РФ