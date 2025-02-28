Бомбу, которой планировали подорвать митрополита Тихона, прятали в коробке из-под сока
ФСБ показала видео обнаружения бомбы, которую хотели использовать против Тихона
ФСБ показала видео обнаружения взрывного устройства, которое планировали использовать против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгий Шевкунов). На кадрах видно, что бомба для подрыва священнослужителя была спрятана в тайнике в пакете из-под сока.
Там же нашли украинский паспорт, по которому один из исполнителей должен был выехать из РФ.
Обнаружение тайника с СВУ и паспортом гражданина Украины. Видео © ЦОС ФСБ РФ
Напомним, ФСБ предотвратила теракт в отношении митрополита Тихона. Устранить священника планировали двое мужчин — украинец и россиянин — по заданию киевских спецслужб. Оба уже задержаны, у них изъяли самодельное взрывное устройство и поддельные паспорта. Life.ru публиковал видео задержания террористов, готовивших убийство митрополита Тихона.
ЦОС ФСБ РФ