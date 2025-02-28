Бомбу, которой планировали подорвать митрополита Тихона, прятали в коробке из-под сока

ФСБ показала видео обнаружения взрывного устройства, которое планировали использовать против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгий Шевкунов). На кадрах видно, что бомба для подрыва священнослужителя была спрятана в тайнике в пакете из-под сока.

Там же нашли украинский паспорт, по которому один из исполнителей должен был выехать из РФ.

Обнаружение тайника с СВУ и паспортом гражданина Украины. Видео © ЦОС ФСБ РФ