ФСБ предостерегла россиян от получения посылок от незнакомых отправителей

ФСБ России, учитывая возросшую активность украинских спецслужб в области диверсионно-террористической деятельности, настоятельно призвала граждан быть осторожными. В ведомстве отметили, что получение посылок и подарков от незнакомых отправителей может представлять угрозу для безопасности. Они подчеркнули важность бдительности в условиях текущей ситуации.