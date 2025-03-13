ФСБ предостерегла россиян от получения посылок от незнакомых отправителей
ФСБ России, учитывая возросшую активность украинских спецслужб в области диверсионно-террористической деятельности, настоятельно призвала граждан быть осторожными. В ведомстве отметили, что получение посылок и подарков от незнакомых отправителей может представлять угрозу для безопасности. Они подчеркнули важность бдительности в условиях текущей ситуации.
«С учётом активно проводимой украинскими спецслужбами диверсионно-террористической деятельности, ставящей под угрозу жизнь граждан нашей страны, ФСБ России напоминает о необходимости сохранения бдительности и недопустимости получения посылок и подарков от неизвестных отправителей», — призвали россиян.
Напомним, сотрудники ФСБ пресекли теракты против участников СВО и госслужащих в восьми регионах. Самодельные взрывчатки были замаскированы под подарочные парфюмерные наборы. По данным ведомства, диверсант отправлял эти опасные посылки по указанию украинских спецслужб. В наборах с бомбами под видом подарочных посылок находились георгиевские ленточки и поздравления с 23 февраля. Аналогичная ситуация произошла в 2023 году, когда уроженец Мелитополя попытался отравить тортом российских лётчиков.
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