ФСБ нашла в посылках с бомбами для участников СВО георгиевские ленточки

В наборах с бомбами, которые под видом подарков диверсант собирался отправить российским бойцам СВО, были георгиевские ленточки и поздравления с 23 февраля. Об этом свидетельсвтует видео ФСБ РФ.

На кадрах видно четыре коробки с прикрепленными к ним георгиевскими ленточками, а также открытка с поздравлением с Днём защитника Отечества.