ФСБ нашла в посылках с бомбами для участников СВО георгиевские ленточки
Георгиевские ленты в посылках с бомбами. Кадр видео © ФСБ РФ
В наборах с бомбами, которые под видом подарков диверсант собирался отправить российским бойцам СВО, были георгиевские ленточки и поздравления с 23 февраля. Об этом свидетельсвтует видео ФСБ РФ.
На кадрах видно четыре коробки с прикрепленными к ним георгиевскими ленточками, а также открытка с поздравлением с Днём защитника Отечества.
Напомним, ранее сотрудники ФСБ пресекли теракты против участников СВО и госслужащих в восьми регионах. Задержанный диверсант отправлял опасные посылки по указанию украинских спецслужб — в них была самодельная взрывчатка, замаскированная под подарочные парфюмерные наборы.