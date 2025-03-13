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Регион
13 марта, 07:58
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ФСБ нашла в посылках с бомбами для участников СВО георгиевские ленточки

Георгиевские ленты в посылках с бомбами. Кадр видео © ФСБ РФ

Георгиевские ленты в посылках с бомбами. Кадр видео © ФСБ РФ

В наборах с бомбами, которые под видом подарков диверсант собирался отправить российским бойцам СВО, были георгиевские ленточки и поздравления с 23 февраля. Об этом свидетельсвтует видео ФСБ РФ.

На кадрах видно четыре коробки с прикрепленными к ним георгиевскими ленточками, а также открытка с поздравлением с Днём защитника Отечества.

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Напомним, ранее сотрудники ФСБ пресекли теракты против участников СВО и госслужащих в восьми регионах. Задержанный диверсант отправлял опасные посылки по указанию украинских спецслужб — в них была самодельная взрывчатка, замаскированная под подарочные парфюмерные наборы.

Александра Вишнякова
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