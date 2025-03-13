ФСБ показала видео задержания россиянина, отправившего бомбы участникам СВО

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ показала видео задержания мужчины, рассылавшего бомбы для участников СВО и госслужащих под видом парфюмерных наборов. На кадрах видно, как сотрудники ведомства задерживают диверсанта и ведут его в микроавтобус.

Сотрудники ФСБ задержали диверсанта, который отправил бомбы участникам СВО. Видео © ФСБ России

В наборах с бомбами под видом подарочных посылок находились георгиевские ленточки и поздравления с 23 февраля.