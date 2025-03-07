Студентку московского вуза задержали за участие в «Азове»* и РДК*

В Москве задержали студентку одного из вузов за участие в украинских террористических организациях «Азов»* и РДК*. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Рен-ТВ».

По данным журналистов, в 2022 году девушка с позывным Ева вступила в нацбатальон «Азов»* через интернет. Потом она уехала в Турцию и предложила представителям РДК* привлекать новых членов в их организацию и заниматься сбором денег. Позже Ева отправилась в Грузию, где жила в хостеле, в котором РДК* часто заселяет своих новобранцев. Отмечается, что там девушка занималась сбором средств.

Она вернулась в Москву летом прошлого года, поступила в вуз, но продолжила заниматься вербовкой через соцсети. Задержали злоумышленницу 4 марта. Возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации.

Ранее в Германии было начато расследование о пребывании в стране боевиков «Азова»*. Предметом проверки стали заявления, сделанные ими в немецких СМИ.