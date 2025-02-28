В Германии начато расследование о пребывании в стране боевиков «Азова»*
Полиция Германии начала расследование в связи с пребыванием на территории страны представителей украинского националистического батальона «Азов»*. Предметом проверки стали заявления, сделанные ими в немецких СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Бранденбурга.
«Начато расследование, которое проводится под ведением прокуратуры», — заявили в полиции.
При этом немецкие правоохранители воздержалась от комментариев относительно возможной вербовки наёмников для Украины. Также полицейские не сообщили, известно ли им, что «азовцы» открыто носят и демонстрируют запрещённую символику.
На данный момент неизвестно, остаются ли боевики националистического батальона на территории Германии или уже успели покинуть страну.
Ранее сообщалось, что трём украинским военным, которые принимали участие в боевых действиях на стороне националистического батальона «Азов»*, вынесли приговор за обстрел мирного населения в ДНР. Все осуждённые проведут за решёткой длительное время.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.
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