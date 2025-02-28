Полиция Германии начала расследование в связи с пребыванием на территории страны представителей украинского националистического батальона «Азов»*. Предметом проверки стали заявления, сделанные ими в немецких СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Бранденбурга.

«Начато расследование, которое проводится под ведением прокуратуры», — заявили в полиции.

При этом немецкие правоохранители воздержалась от комментариев относительно возможной вербовки наёмников для Украины. Также полицейские не сообщили, известно ли им, что «азовцы» открыто носят и демонстрируют запрещённую символику.

На данный момент неизвестно, остаются ли боевики националистического батальона на территории Германии или уже успели покинуть страну.

Ранее сообщалось, что трём украинским военным, которые принимали участие в боевых действиях на стороне националистического батальона «Азов»*, вынесли приговор за обстрел мирного населения в ДНР. Все осуждённые проведут за решёткой длительное время.