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28 февраля, 19:22

В Германии начато расследование о пребывании в стране боевиков «Азова»*

Полиция Германии начала расследование в связи с пребыванием на территории страны представителей украинского националистического батальона «Азов»*. Предметом проверки стали заявления, сделанные ими в немецких СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Бранденбурга.

«Начато расследование, которое проводится под ведением прокуратуры», — заявили в полиции.

При этом немецкие правоохранители воздержалась от комментариев относительно возможной вербовки наёмников для Украины. Также полицейские не сообщили, известно ли им, что «азовцы» открыто носят и демонстрируют запрещённую символику.

На данный момент неизвестно, остаются ли боевики националистического батальона на территории Германии или уже успели покинуть страну.

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Ранее сообщалось, что трём украинским военным, которые принимали участие в боевых действиях на стороне националистического батальона «Азов»*, вынесли приговор за обстрел мирного населения в ДНР. Все осуждённые проведут за решёткой длительное время.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

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Shutterstock / FOTODOM / Spitzi-Foto

Ольга Сливченко
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