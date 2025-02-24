Главарей «Азова»* назначили командирами новых корпусов ВСУ

Владимир Зеленский выбрал состав и назначил командование новых корпусов ВСУ, созданных в рамках проекта реорганизации армейской структуры. Об этом сообщает агентство «Украинская правда».

На данный момент организованы уже 18 новых корпусов, в их состав войдут по пять бригад. 13 корпусов созданы в сухопутных войсках, два — в десантно-штурмовых, один — в морской пехоте, два — в Нацгвардии.

Среди назначений руководства — Денис Прокопенко, командир полка Нацгвардии «Азов»*, попавший в плен в Мариуполе, вернувшийся на родину в ходе обмена; первый командир «Азова»* Андрей Билецкий** (командует 3-ей штурмовой бригадой); командир 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» Игорь Оболенский и другие.

Напомним, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский в начале февраля сообщил о намерении провести реформу ВСУ и перейти к корпусной структуре. Он объяснил это тяжёлой ситуацией с украинским войском.