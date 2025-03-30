Мстительный россиянин чуть не убил пять человек с помощью яда и взрывчатки

В Омске задержан 29-летний мужчина, подозреваемый в подготовке убийства нескольких человек. По данным следствия, он планировал расправиться с бывшим школьным учителем, двумя одноклассниками и двумя коллегами, которые издевались над ним в прошлом.

Оказалось, что план мести злопамятный житель Омска вынашивал давно, но осуществить его так и не смог. Как передаёт Mash, к расправе он готовился заранее и успел изготовить самодельные яд и взрывчатку. Они были обнаружены у задержанного в ходе обысков.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом.