Россиянин ворвался к матери своей бывшей и спустил курок, но его подвёл автомат

В Зеленограде рассматривают уголовное дело, заведённое против гражданина, попытавшегося застрелить из автомата мать своей бывшей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

Следователи выяснили, что 24 марта 2025 года мужчина предпринял попытку осуществить свою идею об убийстве матери своей бывшей сожительницы. Для этого фигурант вырубил электричество в её квартире, чтобы дождаться, пока она выйдет в подъезд посмотреть, что случилось. Вместо это туда вышла её дочь, но злоумышленник не растерялся, оттолкнул девушку и вошёл в жилище. Затем он нацелил свой АК-74 в сторону жертвы, спустил курок, но оружие дало осечку. Преступника заключили под стражу, теперь он фигурант уголовного дела.

«Расследуется уголовное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия)», — рассказали в управлении.