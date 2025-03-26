В Сочи бывший компаньон убил управляющую мясным магазином и разнёс витрину на внедорожнике

В Сочи управляющую местным мясным магазином убил её бывший партнёр по бизнесу. После расправы над женщиной, преступник попытался убить директора магазина и протаранил витрины торговой точки на своём внедорожнике.

Преступник намеренно громит витрину в продуктовом магазине в Сочи. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала SHOT, вечером 25 марта 52-летний Александр приехал на собственной машине к магазину «Мясной» в посёлке Дагомыс. Он намеревался забрать денежный долг с управляющей торговой точкой Анжелы Д., однако у той не оказалось достаточной суммы. Не получив денег, бывший компаньон достал ружьё МР-153 и выстрелил в женщину, отчего та скончалась на месте.

Затем он предпринял попытку убить директора магазина — 48-летнего Амирана, однако лишь ранил того в плечо. После этого Александр сел в свой Land Rover и протаранил витрину магазина. Его задержали и завели уголовное дело по факту убийства и покушения.