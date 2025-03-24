Рецидивист вломился в ростовский детсад с ножом ради денег и распугал малышей
В Ростовской области задержали мужчину, который ворвался с ножом в детский сад
В Ростовской области задержали мужчину, который ворвался в детский сад с ножом в городе Каменске-Шахтинском. Уйти с территории дошкольного учреждения мужчина решил сам, никто не пострадал, сообщили в СУ СК России по региону.
В Ростовской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детсад. Видео © Ростовский Следком
Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно попал на территорию. Он повредил входную дверь одного из кабинетов и, угрожая и оскорбляя, стал демонстрировать нож. Мужчину оперативно задержали, он уже дал признательные показания.
«В результате проведённых следственных действий и оперативных мероприятий злоумышленник оперативно установлен и задержан», — отметил представитель ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражу. Ранее мужчина уже имел несколько судимостей за преступления против собственности и за хранение наркотиков.
Ранее Life.ru сообщил о задержании мужчины в Санкт-Петербурге, который убил свою жену на глазах детей и тёщи. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. 43-летний мужчина несколько раз ударил свою супругу острым оружием.
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