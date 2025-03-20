На Кубани мамаша изрезала ножом живот двухмесячному сыну

В городе Курагнинск Краснодарского края мать несколько раз ударила ножом в живот своего двухмесячного сына. В отношении 32-летней женщины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В отношении 32-летней женщины возбуждено уголовное дело. Видео © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю

Кровавую расправу горе-мать учинила днём 20 марта. Убить малыша ей не дал дедушка ребёнка. Мальчика доставили в больницу, где продолжают оказывать необходимую помощь.

«В настоящее время подозреваемая доставлена к следователю для проведения с ней следственных действий. <...> С учётом обстоятельств произошедшего, в отношении фигурантки будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», — уточнили в СК.