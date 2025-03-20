На Кубани мамаша изрезала ножом живот двухмесячному сыну
На Кубани возбудили дело против матери, изрезавшей ножом двухмесячного сына
В городе Курагнинск Краснодарского края мать несколько раз ударила ножом в живот своего двухмесячного сына. В отношении 32-летней женщины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
В отношении 32-летней женщины возбуждено уголовное дело. Видео © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю
Кровавую расправу горе-мать учинила днём 20 марта. Убить малыша ей не дал дедушка ребёнка. Мальчика доставили в больницу, где продолжают оказывать необходимую помощь.
«В настоящее время подозреваемая доставлена к следователю для проведения с ней следственных действий. <...> С учётом обстоятельств произошедшего, в отношении фигурантки будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», — уточнили в СК.
Ранее на таскавшую малышей по полу воспитательницу из Краснодара завели дело. В детском саде №167 женщина хватала за волосы детей и швыряла их на пол — в Сети распространилось видео. Воспитательница в своё оправдание заявила, что работа с малышами даётся ей нелегко.
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