На таскавшую малышей по полу воспитательницу из Краснодара завели дело

В данный момент следователи проводят осмотр места происшествия, а именно краснодарского детского сада №167, где воспитательница хватала за волосы детей и швыряла их на пол. Были изъяты записи с камер видеонаблюдения, в том числе с целью установления аналогичных фактов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в детском саду. Видео © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю

«В отношении воспитателя дошкольного учреждения незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — уточнили в ведомстве.