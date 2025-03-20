На таскавшую малышей по полу воспитательницу из Краснодара завели дело
Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в детском саду. Фото © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю
В данный момент следователи проводят осмотр места происшествия, а именно краснодарского детского сада №167, где воспитательница хватала за волосы детей и швыряла их на пол. Были изъяты записи с камер видеонаблюдения, в том числе с целью установления аналогичных фактов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в детском саду. Видео © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю
«В отношении воспитателя дошкольного учреждения незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — уточнили в ведомстве.
Напомним, что ранее в Сети распространилось видео из детского сада, где педагог с особой жестокостью «воспитывала» малышей. Кадры посмотрели не только родители детей, но и правоохранители. Сама воспитательница в своё оправдание заявила, что работа с детьми даётся ей нелегко.