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15 марта, 13:35

Устроившего стрельбу у детсада в Коммунарке отправили под домашний арест

Московский суд отправил под домашний арест мужчину, который устроил стрельбу у детского сада в районе Коммунарки. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Андреев в зале суда. Видео © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

«Постановлением Троицкого районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Андреева Юрия Алексеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ», — указано в сообщении.

Андреева отправили под домашний арест на 1 месяц 29 суток.

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Напомним, что накануне рядом с детским садом в Коммунарке раздались звуки стрельбы. Разорившийся бизнесмен не смог справиться с ревностью. Причиной сильных эмоций стал друг бывшей супруги, который является успешным предпринимателем. 37-летний Юрий Андреев подкараулил пару у детского сада, после чего набросился на мужчину и выстрелил тому в ногу. Директор учреждения отметила, что тревожную кнопку нажали вовремя.

Обложка ©

Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Дарья Нарыкова
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