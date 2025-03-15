Устроившего стрельбу у детсада в Коммунарке отправили под домашний арест
Московский суд отправил под домашний арест мужчину, который устроил стрельбу у детского сада в районе Коммунарки. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Андреев в зале суда. Видео © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
«Постановлением Троицкого районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Андреева Юрия Алексеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ», — указано в сообщении.
Андреева отправили под домашний арест на 1 месяц 29 суток.
Напомним, что накануне рядом с детским садом в Коммунарке раздались звуки стрельбы. Разорившийся бизнесмен не смог справиться с ревностью. Причиной сильных эмоций стал друг бывшей супруги, который является успешным предпринимателем. 37-летний Юрий Андреев подкараулил пару у детского сада, после чего набросился на мужчину и выстрелил тому в ногу. Директор учреждения отметила, что тревожную кнопку нажали вовремя.
Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы