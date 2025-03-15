«Говорил ребёнку, что хочет убить»: Всплыли подробности любовного треугольника из Коммунарки

Мужчина, открывший стрельбу у детсада в Коммунарке, давно угрожал жизни раненого. Об этом рассказал сам пострадавший Антон Жихварский в беседе с 360.ru. У него два ранения в ногу. Медработники оперативно оказали ему помощь. Жихварский является знакомым жены нападавшего, но в отношениях не состоит.

«Он говорил ребёнку, что хочет меня убить. Ревность с его стороны, хотя я просто помогаю. В прессе, что я новый возлюбленный, но это не так. Его жена боялась с ним жить, и я вызвался помочь. Предоставил жильё и устроил ребёнка в сад. Мы приехали в сад, чтобы мама забрала ребёнка, а я просто был рядом. Но он увидел меня, когда вышел из садика, и начал стрелять», — пояснил Жихварский.

Сообщается, что за неделю до инцидента отец забрал ребёнка из сада без ведома матери. В другой раз она решила ответить также.