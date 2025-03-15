«Говорил ребёнку, что хочет убить»: Всплыли подробности любовного треугольника из Коммунарки
Начавший стрельбу у детсада в Коммунарке мужчина давно угрожал пострадавшему
Мужчина, открывший стрельбу у детсада в Коммунарке, давно угрожал жизни раненого. Об этом рассказал сам пострадавший Антон Жихварский в беседе с 360.ru. У него два ранения в ногу. Медработники оперативно оказали ему помощь. Жихварский является знакомым жены нападавшего, но в отношениях не состоит.
«Он говорил ребёнку, что хочет меня убить. Ревность с его стороны, хотя я просто помогаю. В прессе, что я новый возлюбленный, но это не так. Его жена боялась с ним жить, и я вызвался помочь. Предоставил жильё и устроил ребёнка в сад. Мы приехали в сад, чтобы мама забрала ребёнка, а я просто был рядом. Но он увидел меня, когда вышел из садика, и начал стрелять», — пояснил Жихварский.
Сообщается, что за неделю до инцидента отец забрал ребёнка из сада без ведома матери. В другой раз она решила ответить также.
Напомним, вчера раздались звуки стрельбы рядом с детским садом в Коммунарке. Разорившийся бизнесмен не смог справиться с ревностью. Причиной сильных эмоций стал друг бывшей супруги, который является успешным предпринимателем. 37-летний Юрий Андреев подкараулил пару у детского сада, после чего набросился на мужчину и выстрелил тому в ногу.
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