«Тревожную кнопку нажали вовремя»: Директор детского сада в Коммунарке раскрыла Life.ru подробности стрельбы

Директор детского сада в Коммунарке Виктория Савченко дала комментарий для Life.ru, где поделилась деталями инцидента со стрельбой. Она отметила, что администрация учреждения незамедлительно активировала тревожную кнопку и вызвала полицию, как только начал назревать конфликт.

Виктория Савченко — о стрельбе возле детского сада. Видео © Life.ru

«Ситуация произошла так, что за одним из наших детей, наших воспитанников, одновременно пришли папа и мама, и между ними завязался конфликт. <..> Мы их не пустили в помещение детского сада, охрана и администратор не допустили их внутрь. Мы сразу же вызвали Росгвардию и полицию», — поделилась собеседница Life.ru.

Директор добавила, что в момент инцидента дети спали, так как это был пик тихого часа. Ребёнок, чей отец открыл стрельбу, по-прежнему остаётся в детском саду. Мальчик не в курсе произошедшего, за ним внимательно следят воспитатели. Вопрос о том, кому будет передан ребёнок, будет решён органами опеки.

Савченко уточнила, что инцидент не произошёл внутри детского сада – весь конфликт, включая стрельбу, имел место на улице. Она также отметила, что ранее не было никаких конфликтных ситуаций со стороны родителей. Мальчик, ставший причиной происшествия, только недавно начал посещать сад и ходит туда всего пару дней.