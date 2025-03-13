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13 марта, 10:35

В Саратове произошёл конфликт со стрельбой на дороге, в ход шли бутылки и камни

«Взгляд-инфо»: В Саратове на дороге произошла драка со стрельбой

Фото с места драки в Саратове. Обложка © Взгляд-инфо

Фото с места драки в Саратове. Обложка © Взгляд-инфо

В четверг, 13 марта, на улице Блинова в Саратове произошёл конфликт между несколькими молодыми людьми и мужчиной. Драка бутылками и камнями переросла в стрельбу. Видео инцидента опубликовал «Взгляд-инфо».

На кадрах видно, как парень в спортивной одежде бросает камни и бутылки в мужчину. После чего он возвращается к внедорожнику Toyota, а после открывает стрельбу. Причина потасовки неизвестна.

Мужчина, гулявший с ребёнком неподалёку, позвонил в полицию. В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что в ходе конфликта использовался светошумовой пистолет. Его владелец был доставлен в полицейский участок, оружие изъяли. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Ранее 42 человека устроили разборки со стрельбой за гаражами в Подмосковье, их задержали. Правоохранители в ходе следственных действий изъяли травматическое оружие. Один из пострадавших после драки обратился в больницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство.

Алена Пенчугина
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