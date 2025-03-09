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Регион
9 марта, 20:23

Неадекват пытался застрелить двух школьников в Москве из пистолета

SHOT: Неизвестный открыл стрельбу по школьникам в Москве

Неизвестный открыл огонь из пистолета по двум 15-летним подросткам в Москве, когда школьники возвращались домой после прогулки с собакой. Мужчина произвёл семь выстрелов, причём ребята утверждают, что неадекват целился им прямо в голову. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл около 21:00 в Солнцево. К счастью, юноши сумели укрыться в подъезде. Нападавший не покинул место происшествия, а попытался прорваться в дом, где его запечатлела видеокамера на домофоне.

Момент стрельбы. Видео © Telegram / SHOT

По данным SHOT, подозреваемого задержали. Его допрашивают.

Не менее четырёх выстрелов прогремело на Васильевском острове в Петербурге
Не менее четырёх выстрелов прогремело на Васильевском острове в Петербурге

Ранее стрельба произошла и в Красноярском крае. Огонь открыла нетрезвая женщина, вооружённая пневматическим пистолетом. Перед этим она угрожала сотрудникам местной больницы.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Тимур Хингеев
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