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Регион
12 марта, 12:25

Четыре десятка человек устроили разборки со стрельбой за гаражами в Подмосковье

Полиция задержала 42 участника драки со стрельбой за гаражами в Ногинске

Сотрудники полиции в подмосковном Ногинске задержали и доставили в отдел 42 человека, которые были участниками массовой драки со стрельбой между гаражами под окнами жилого дома на площади Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«По предварительной информации, около одного из домов, расположенных на площади Ленина, между гражданами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой было совершено несколько выстрелов. Незамедлительно прибывшими полицейскими в территориальный отдел доставлено 42 человека для дальнейшего разбирательства», — сказали в ведомстве.

Правоохранители в ходе следственных действий изъяли травматическое оружие. Один из пострадавших после драки обратился в больницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство.

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Ранее Life.ru писал, что начальница участковых в Красноярском крае стала зачинщицей массовой драки в баре. Женщина подралась с одним из посетителей, заявляя, что в заведении она «власть».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Elena Rostunova

Ольга Сливченко
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