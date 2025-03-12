Четыре десятка человек устроили разборки со стрельбой за гаражами в Подмосковье

Сотрудники полиции в подмосковном Ногинске задержали и доставили в отдел 42 человека, которые были участниками массовой драки со стрельбой между гаражами под окнами жилого дома на площади Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«По предварительной информации, около одного из домов, расположенных на площади Ленина, между гражданами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой было совершено несколько выстрелов. Незамедлительно прибывшими полицейскими в территориальный отдел доставлено 42 человека для дальнейшего разбирательства», — сказали в ведомстве.

Правоохранители в ходе следственных действий изъяли травматическое оружие. Один из пострадавших после драки обратился в больницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство.