Участников массовой драки в московской «Кофемании» арестовали на 15 суток
Арест участников драки в Москве. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Столичный суд привлек к административной ответственности участников драки в ресторане «Кофемания» на Кутузовском проспекте в Москве. Участникам вменили статью о мелком хулиганстве — 20.1 КоАП РФ.
«По решению Дорогомиловского районного суда Москвы 15 суток ареста получили: Алиев Ислам Алиевич, Магомедов Гасан Гусейнович и Алиев Гаджимурад Мурадович», — сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Арест участников драки в Москве. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
В деле говорится, что фигуранты совершили мелкое хулиганство в помещении ресторана, нарушив общественный порядок, выразив явное неуважение к обществу, которое сопровождалось нецензурной бранью и размахиваниями руками. На жалобы граждан участники потасовки не реагировали.
Как сообщал Life.ru, конфликт в московском ресторане начался за одним из столиков с группой молодых людей. Другие участники драки вошли в заведение с улицы и начали угрожать посетителям. Остальные гости в панике стали переворачивать столы, стремясь защититься от конфликтующих.