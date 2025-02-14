Участников массовой драки в московской «Кофемании» арестовали на 15 суток

Столичный суд привлек к административной ответственности участников драки в ресторане «Кофемания» на Кутузовском проспекте в Москве. Участникам вменили статью о мелком хулиганстве — 20.1 КоАП РФ.

«По решению Дорогомиловского районного суда Москвы 15 суток ареста получили: Алиев Ислам Алиевич, Магомедов Гасан Гусейнович и Алиев Гаджимурад Мурадович», — сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Арест участников драки в Москве. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

В деле говорится, что фигуранты совершили мелкое хулиганство в помещении ресторана, нарушив общественный порядок, выразив явное неуважение к обществу, которое сопровождалось нецензурной бранью и размахиваниями руками. На жалобы граждан участники потасовки не реагировали.