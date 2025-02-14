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Регион
14 февраля, 20:49

Участников массовой драки в московской «Кофемании» арестовали на 15 суток

Арест участников драки в Москве. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Арест участников драки в Москве. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Столичный суд привлек к административной ответственности участников драки в ресторане «Кофемания» на Кутузовском проспекте в Москве. Участникам вменили статью о мелком хулиганстве — 20.1 КоАП РФ.

«По решению Дорогомиловского районного суда Москвы 15 суток ареста получили: Алиев Ислам Алиевич, Магомедов Гасан Гусейнович и Алиев Гаджимурад Мурадович»,сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Арест участников драки в Москве. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

В деле говорится, что фигуранты совершили мелкое хулиганство в помещении ресторана, нарушив общественный порядок, выразив явное неуважение к обществу, которое сопровождалось нецензурной бранью и размахиваниями руками. На жалобы граждан участники потасовки не реагировали.

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Как сообщал Life.ru, конфликт в московском ресторане начался за одним из столиков с группой молодых людей. Другие участники драки вошли в заведение с улицы и начали угрожать посетителям. Остальные гости в панике стали переворачивать столы, стремясь защититься от конфликтующих.

Лия Мурадьян
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