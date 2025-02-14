Вооружённые люди устроили драку и чуть не открыли пальбу в московском ресторане

Конфликт начался у одного из столиков, где сидела группа парней. Выяснить отношения с ними решила другая банда, которая ворвалась в заведение и стала угрожать гостям оружием. Остальные посетители подняли панику и стали переворачивать столы, чтобы защититься от пуль. К счастью, выстрелов так и не произошло, а дебоширов вывела полиция.