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14 февраля, 01:00

Вооружённые люди устроили драку и чуть не открыли пальбу в московском ресторане

SHOT: Вооружённые люди устроили драку в московском ресторане «Кофемания»

Неизвестные устроили драку в московском ресторане «Кофемания» вечером 13 февраля. По данным SHOT, участники потасовки были вооружены и даже передёрнули затвор огнестрела.

Конфликт начался у одного из столиков, где сидела группа парней. Выяснить отношения с ними решила другая банда, которая ворвалась в заведение и стала угрожать гостям оружием. Остальные посетители подняли панику и стали переворачивать столы, чтобы защититься от пуль. К счастью, выстрелов так и не произошло, а дебоширов вывела полиция.

Момент драки. Видео © Telegram / SHOT

Администрация «Кофемании» рассказала SHOT, что после инцидента ресторан продолжил работу.

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Свидетелями регулярных драк становятся и жители столичного ЖК бизнес-класса «Зиларт». На первом этаже комплекса расположен бар «Бардак», посетители которого то и дело начинают выяснять отношения под окнами домов.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Пушкарев
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